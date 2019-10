Barby Franco develó por qué ahora no quiere casarse con Burlando

"Ahora no nos casamos porque soy yo la que no quiere. Él había dicho que se suspendió, como si tuviera que volver a rendir materias en el amor, aprobar y recién ahí que me dé el sí para casarme. Pero no es así", aseguró Barby Franco tras la decisión de su pareja, el abogado Fernando Burlando, de cancelar su boda con ella.Y luego dobló la apuesta. "Si se casa que sea por amor y está todo bien. Pero esta vez soy yo la que no quiere. Es la tercera vez que me clava, porque no está bueno cómo me deja como mujer, me mató psicológicamente", remarcó la joven.: "Estar en la tele demanda mucho tiempo y atención. Pero terminar la facu es una asignatura pendiente que más adelante quiero concretar. Una vez que ya sea madre y esté más tranquila creo que la voy a terminar".Fue en ese sentido que adelantó sus deseos de ser madre, pero "más adelante". "Fernando re quiere tener bebés, se muere. Es más, tenemos una relación re linda con Chloé, la hija de Jésica Cirio, de ir a buscarla, llevarla de paseo, que se quede a dormir en casa. Somos sus tíos o padrinos y Fer se muere por la nena. Siempre me dice 'para cuándo un bebé', y yo le digo que más adelante. No estoy preparada para ser madre, pero dicen que la naturaleza te hace madre en el mismo instante", remarcó Franco."Para matar dos pájaros de un tiro tendría mellizos. Pero no sé si mi cuerpo se los va a bancar, porque soy de contextura re chiquita. Y tengo antecedentes, mi abuela tuvo tres pares de mellizos, así que tengo una gran posibilidad de que pase. Cuando conversamos con Fernando le agarra un ataque, se vuelve loco porque le encantaría. Pero más adelante, tipo a los 31 años.. El día que pase voy a dedicarme sólo a mi bebé, y él también dejaría todo", aseguró Barby.Respecto de su postulación para Miss Argentina?", explicó: "Había hecho el casting para Miss Argentina y no había quedado porque el corte de edad era hasta los 27 y yo voy a cumplir 29 años. Me puse a llorar mucho, pero después me llamaron para ser jurado en el certamen. Así que al final voy a elegir a la Miss Argentina para que represente al país en Miss Universo. Es muy fuerte, todavía no caigo. Es un flash. Es una oportunidad muy copada, me encanta".