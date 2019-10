El descargo de Felipe Pettinato tras la denuncia por abuso sexual

Espectáculos Denunciaron a Felipe Pettinato por abuso sexual a una menor

Felipe Pettinato fue denunciado por abuso sexual simple en la Fiscalía de Género de Vicente López por una adolescente que tenía 14 años al momento del hecho. La presunta víctima en cuestión es la hermanastra de Sofía Colasante, pareja del hijo de Roberto Pettinato.Felipe hizo su descargo negando lo expuesto en la denuncia. "Me rio para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado y la fiscalía. Estoy a disposición de la justicia. Soy un blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas, no en la justicia, y el apellido Jackson lo han manchado, aunque salió inocente de todos los cargos", afirmó enSobre su reunión con la madre de la presunta víctima, aseveró: "Mirándola, helado y en shock, le dije 'si yo hice eso, te pido mil disculpas de corazón. No me consta'. Eso fue todo. Y me dio un abrazo fuerte y me pidió que no se rompa la relación... Son gente que no conozco. No me acuerdo mucho y si me preguntan algo, en un juicio que no va a existir... Yo lo único que les puedo garantizar y jurar porque se muera mi hija, Juana Michela, es que yo soy inocente".