Abel Pintos negó la versión de casamiento y paternidad

Desde septiembre, la tranquila y anónima vida amorosa de Abel Pintos (35) quedó bajo la lupa del espectáculo luego de que la revista Pronto presentara en sociedad a la "novia secreta" del cantante, Mora Calabrese (31), una empresaria -madre de una nena- que conoció en 2013 en un show que brindó en Chaco. Pocos días después, el artista confirmó que está felizmente de novio, aunque no dio mayores detalles.



En ese contexto, esta semana, Lucas Bertero contó en El Diario de Mariana que Abel se iba a casar con Mora y que el vestido de novia estaba prácticamente listo. Luego, Marcela Tauro dijo en Intrusos, en potencial, que el cantante estaría esperando un hijo con la joven chaqueña. "A mí me dijeron que la vieron a ella en Resistencia (Chaco) comprando un test de embarazo", informó la periodista, esperando que los protagonistas confirmen o desmientas la versión. Y así fue.



Distante del mundo mediático y desde Los Ángeles, Pintos le respondió preguntas a sus seguidores de Instagram y negó ambas versiones periodísticas. "¿Es verdad que vas a ser papá?", le preguntó un usuario. Y él contestó: "No". "¿Es verdad que te casás?", repreguntó otra persona. Del mismo modo categórico, expresó: "No".

Fuente: Ciudad