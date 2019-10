Juan Darthés no se presentará ante la Justicia de Nicaragua

La defensa de Juan Darthés confirmó que el actor no viajará a Nicaragua a declarar en la causa que lo investiga por la violación de Thelma Fardin. A través de un escrito presentado ante la Justicia de ese país, detallaron que el artista se quedará en Brasil.En ese documento, el abogado César Guevara reiteró que su defendido es "inocente" y solicitó que no giren orden de captura en su contra, como había pedido la fiscalía de Managua.A su vez, la defensa de Darthés reiteró que tomarán en cuenta las pruebas que en su momento le habían pedido a la Justicia en mayo. Además, argumentaron que las pericias psíquicas de Fardin "no evaluaron el entorno en el que creció".Según los peritos que evaluaron a la actriz, su testimonio era creíble. "La examinada Thelma Inés Fardin brinda un testimonio compatible con violencia sexual", indicó la forense nicaragüense Heydi Trujillo, que además concluyó en su chequeo que "no padece de discapacidad física ni psíquica".Hace una semana, la fiscalía de Nicaragua había acusado formalmente a Darthés por violación y pidió su detención. La abogada de la víctima en ese país, Eilyn Margarita Cruz, explicó que esa medida dependía de la decisión del juez de la causa.La condena prevista para este tipo de acusación puede extenderse hasta 20 años de prisión. Sin embargo, como el actor es brasileño y actualmente está radicado allí, no lo pueden extraditar.Ante ese escenario, la abogada argentina de Thelma, Sabrina Cartabia, adelantó que están analizando los pasos a seguir. "Estamos hablando con las personas especialistas del Ministerio Público Fiscal de la Nación para ver el camino institucional más correcto, porque esto hay que tramitarlo desde Nicaragua si no se presenta en forma voluntaria frente a esa Justicia", recalcó. Tampoco descartan la posibilidad de seguir el proceso en Brasil.El 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardin denunció públicamente a Juan Darthés por violación. Durante una conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por la agrupación de actrices, la joven dio a conocer el ataque sexual que sufrió mientras estaban de gira con Patito Feo en Nicaragua. Ella apenas tenía 16 años."Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no", dijo entre lágrimas en una grabación que se proyectó en el teatro, con la presencia de la víctima. "Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir", agregó.Thelma contó que se animó a hablar gracias a las denuncias que otras actrices hicieron contra Darthés. Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos habían apuntado contra el actor por diferentes situaciones de acoso y abuso sexual. También en esas ocasiones, el artista negó las acusaciones. Fuente: (TN).-