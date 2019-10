Denunciaron a Felipe Pettinato por abuso sexual a una menor

Felipe Pettinato fue denunciado por un supuesto hecho de abuso que habría sucedido en marzo de 2018. La denunciante, que tenía 14 años al momento de los hechos y es hermanastra de su pareja, ya declaró en la Fiscalía de Género de Vicente López, partido de San Isidro.



La periodista Maite Peñoñori contó en ciclo conducido por Luis Majul en CNN Radio, que Paula, mamá de la adolescente, denunció en la Justicia que el hecho ocurrió el 8 de marzo de 2018 a las 2 de la madrugada en la casa donde Felipe vivía junto a la familia de su pareja y madre de su hija, Sofía Colasante.



De acuerdo a la denuncia a la que la periodista tuvo acceso, el hijo de Roberto Pettinato e imitador de Michael Jackson abordó a la joven, llamada Micaela, mientras ésta "se encontraba chateando con su teléfono celular, semi recostada en posición decúbito lateral sobre un sillón ubicado en el living".



Según expuso la denunciante, Felipe "se desplaza desde su cuarto, hasta el living donde estaba mi hija, y de manera intempestiva y sin que ella tenga la más mínima posibilidad de advertir que su mano le agarra fuertemente su glúteos realizando un tocamiento también sobre su vagina".



"Realiza dichos tocamientos por encima de su ropa, y se dirige sin emitir sonido alguno, hasta una canasta donde guardábamos diferentes bebidas alcohólicas, para poner unas medidas de una de esas bebidas en un café que se había preparado", continúa el relato.



Tras el hecho, la menor evitaba estar cerca de Felipe. Además, había bajado su rendimiento escolar, situación que alertó a sus padres y que determinó que acudieran a una psiquiatra, que a su vez había sido médica de Felipe.



Meses después, en diciembre, Micaela se animó, entre lágrimas, a contarle a sus padres lo que Pettinato le había hecho. La adolescente, que había quedado paralizada desde entonces, dijo que no lo había contado antes "por vergüenza, miedo, y porque quería evitar que se generen problemas en la familia".



La madre de la menor explicó que en una reunión familiar, en la que Sofía Colasante estaba presente, se lo enfrentó a Felipe. El hijo de Petti no negó el hecho sino que preguntó: "¿Yo hice eso?". "Se puso visiblemente nervioso, se ruborizó, pero dijo no recordar nada", dijo la mujer.



Paula, además, aseguró que demoró en realizar la denuncia ante la Justicia porque encontrarse "amenazada" por el novio de Tamara Pettinato, Vladimir Belosloudtsev.

Fuente: Exitoína