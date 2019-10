Sofía Gala reveló por qué decidió dejar de depilarse las axilas

La visita de Sofía Gala (32) a Cortá por Lozano, para promocionar Chicas católicas, su reciente comedia en el Teatro Picadilly, hizo que la actriz hable de los cambios que tuvieron que realizarle a la obra teatral para aggiornarse a la situación de la mujer actual. Así, la hija de Moria terminó contando los motivos por los que decidió no depilarse más las axilas e incluso la zona púbica.



"Hoy me fui a depilar y yo las axilas no me las depilo casi nunca. Pensaba en cuando me desesperaba porque tenía pelos en los chivos y no me ponía la ropa que quería. Ahora no me importa esa tontería estética. Como pensar que si tenés pelo en el chivo sos un chabón. Eso es lo mínimo. Cambia la mentalidad y deja de importarte el ir a depilarte", aseveró Sofía con su verborragia usual.



"¿Te miran mucho, sentis la mirada?", indagó Vero Lozano. "No me importa, no me doy cuenta. No la siento porque es una cuestión cultural, por ejemplo, de que si no tenés depilada la pata o los chivos no podés ponerte pollera corta. Eso fue desapareciendo con el tiempo como muchos mandatos y faltan muchos más. ¡Así que estamos dejándonos los chivos largos!", lanzó, con humor.



La conductora fue más allá y quiso saber si también prefería evitar la depilación en la zona íntima, y Sofía mostró su desagrado por la depilación definitiva: "Por momentos. Tampoco me gusta 'la nada'. Me da raro el tipo que le gusta la vagina pelada. ¡Qué asco! Como los niños pequeños, no. ¡Las mujeres grandes tenemos pelos en la vagina!", exclamó, mientras Lozano quiso dar por terminado el tema con humor. "Ahí está, lo dijo. Sin pelos en la lengua", lanzó la animadora.