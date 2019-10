Fotos de Matilda con Redrado: "Me amenazaban con publicarlas", dijo Salazar

Comenzaron a circular fotos de Luciana Salazar junto a su hija Matilda y su ex, Martín Redrado, que generaron muchos comentarios.



El periodista de espectáculos, Ángel De Brito, comentó que "aparecieron nuevas fotos de Luciana con Redrado y Matilda. Se puso muy mal ella con esto. Nadie sabe bien por qué fue este encuentro. Redrado anoche se fue de viaje con su novia".



Y agregó: "Hay fotos de él en el aeropuerto con Lulu Sanguinetti. En las últimas horas se había dicho que se habían separado. Un rato después, aparecieron las fotos de Luciana con Matilda y Redrado", lo que disparó todas las especulaciones, incluso que el economista podría ser el padre de la pequeña.



Karina Iavícoli contó, por su parte, que se puso en contacto con la ex pareja de la mediática: "Le escribí anoche tarde a Redrado cuando aparecieron casualmente estas fotos. Él me dice que estas fotos son viejas. Son fotos que están sacadas por un vecino o alguien en un barrio cerrado", afirmó la angelita.



Luego, Maite Peñoñori recibió un mensaje de Luli: "Esto desató un tema muy 'heavy', lo voy a manejar directo con Ana Rosenfeld, porque está mi hija en el medio. Es lo único que puedo decir. Es un tema muy delicado, está mi nena en el medio. Es todo un espanto, así que lo estoy manejando directamente con Ana. Es espantosa la situación, la verdad es que no está nada bueno", afirmó la participante del Bailando.



Y finalizó con una dura denuncia que llamó la atención de todos en LAM: "Me estaban amenazando con publicar estas fotos".

Fuente: Eltrecetv