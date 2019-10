¿Y Gallardo?: "Este corazón tiene a alguien", confesó Alina Moine

Hace poco que comenzó el rumor de que Alina Moine estaría en pareja con Marcelo Gallardo. Sin embargo, la periodista confesó que actualmente tiene novio aunque no quiso revelar el nombre de su compañero.



La periodista de Fox Sports habló con la revista Gente. En el marco de la boda entre su compañero de canal Martín Liberman y su esposa Ana Laura López, en donde encima logró quedarse con el ramo de la novia, Alina explicó que actualmente está muy bien acompañada: "Este corazón tiene a alguien, está muy bien, que es lo importante".



Misteriosa y sin querer revelar el nombre de su pareja, cuando el periodista le consultó sobre quién era el afortunado, Alina Moine disparó: "No sabe, no contesta".



Pero, lejos de etiquetar su romance como algo pasajero, dejó abierta la posibilidad de pasar por el Registro Civil: "No sé si muy cercano pero posible, sí, ¿por qué no?".

Fuente: Paparazzi