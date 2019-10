¿Se casa Belén Francese?: Asegura que tiene "una propuesta en pie"

Belén Francese se encuentra en pareja con el empresario mendocino Fabián Lencinas desde principio de año. Y reveló que ya tuvo de parte de su hombre una propuesta de casamiento. Así lo informó en " El Show del Espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaitt en radio La Salada (AM 1300). Al respecto advirtió: "Yo soy más reservada en mi intimidad. Tuve una propuesta con mi pareja pero me la guardé para mi porque si no empiezan todas las envidiosas".



"¿La aceptaste?", indagó una de las panelistas. Por lo que Francese contestó: "Está en pie. Estoy enamorada". "¿Por qué no lo contás abiertamente?", volvieron a preguntar desde el programa. "Hace años, por experiencia propia, en lo que es de mi corazón y mi intimidad prefiero tener un perfil bajo. Pronto van a tener lindas novedades. Veremos si se agranda la familia", anunció.



Por otro lado, a los tres meses de iniciar su noviazgo, Lencinas se realizó tatuó el nombre de la mediática. Sin embargo, la artista no repetiría la acción sobre su piel. "No, porque yo no tengo ninguno. Son diferentes expresiones de amor", cerró.