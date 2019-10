Sol Pérez contó cómo fue la peor cita de su vida: "Nunca la pasé tan mal"

Sol Pérez pasó por PH, Podemos hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff, y reveló cual fue la peor cita de su vida. Eso sí: no se animó a decir quien fue el caballero, pero dio una pista: fue en la ciudad de Mar del Plata, donde hizo temporada, con un actor joven y muy conocido en el ambiente."La pasé mal en varias citas, creo que esta es la peor. Estaba haciendo temporada en Mar del Plata, fue ahora, hace muy poquito con una persona del medio artístico. Era un actor", dijo mientras Andy y el resto de los invitados (Daniel Aráoz, Gabriel Rolón, Rodrigo Noya y Ángela Leiva) la mirada con mucha atención, como siempre pasa en el programa que los famosos se animan a hablar de todo."Empezamos a charlar, un chico joven, muy joven. Y bueno, toda la cita me habló de él. ¡Ay, pero era tremendo, nunca la pasé tan mal! Yo decía 'qué hago', no tenía ni ganas de tomarme la cerveza, todo el tiempo de él hablaba. Yo estaba haciendo los móviles para Involucrados", agregó Sol Pérez sobre la peor cita de su vida."¿El nombre empieza con V?", quiso saber Cecilia Bonelli, una de las concurrentes al ciclo de Andy."No, creo que no, ja ja ja. Ahora lo veo al pibe y me cae re bien, lo saludo, pero no para una cita, nunca más en la vida. Me siguió mandando mensajes, pero nada", respondió Solcito."Sí, estuvo en este programa. Igual la careteé muy bien porque terminó la cita, todo y chau. Mis amigas me decían '¡pero está re bueno!'. Estaba buenísimo para un rapidito y me voy y nada más, pero no pasó", terminó Pérez.