Estefanía Berardi, "una chica redes" que se destaca como conductora de TV

Poco a poco, paso a paso, la bailarina marplatense se fue haciendo camino al andar. Esta joven, fresca y simpática participante de Combate se destaca hoy como influencer y al frente del programa televisivo Dale Like. Feliz con su presente profesional, Estefanía Berardi (29) acaba de regresar de unas mini vacaciones por Brasil, donde combinó trabajo con placer.Tras volver de Buzios, la rubia aclara que viajó con su mamá porque no está en pareja, y arranca: "Soy la conductora de Dale Like, un programa sobre todo lo que pasa actualmente en las redes sociales. Soy como una chica redes. Ese es mi mundo, por más que amo la televisión. Sé llevar las redes sociales a la televisión. Si bien nos ven muchos jóvenes, nos ve también la señora grande, a quien sabemos cómo explicarle qué es lo que pasa en las redes, cuando no están mucho en ese mundo. Amo conducir, me encanta y estoy contenta porque es un programa de entretenimientos, de amigos y tiene mi esencia".-¿Extrañás Combate?-La verdad que no. Siento que es un programa que me hizo desde abajo, donde la gente pudo conocerme. Estoy muy agradecida y siempre que veo algo de Combate me agarra nostalgia, pero es una etapa súper terminada y no volvería a jugar ese tipo de juegos, que en su momento me dieron mucho miedo. Creo que si hoy volviera sería conduciendo. Me veo en ese rol de acá a futuro. Aspiro en mi carrera a seguir creciendo como conductora. Me encantan las entrevistas buena onda, sacarle el dato de color al famoso o invitado, eso que nadie sabe. Poder llegar al fondo, buscar la novedad, pero siempre con buena onda. Estoy estudiando inglés y me gustaría trabajar y expandirme en el exterior.-¿Tu carrera te fue sorprendiendo?-Creo que la vida siempre va sorprendiendo. Por más que uno sueñe o planee, después la vida dice para dónde ir.-Al ser bailarina y trabajar en los medios, ¿estar en el Bailando es algo que anhelás?-Me encantaría estar en el Bailando porque soy bailarina y porque sé que a mi público le encanta verme bailar. Sería muy lindo para ellos verme ahí y yo demostrando lo que sé hacer, que es bailar y que me encanta.-¿Acabás de regresar de vacaciones?-Estuve de vacaciones en Buzios, Brasil, con mi mamá. En realidad me contrató una marca de ropa deportiva y bikinis para hacer la campaña y elegí ese destino porque también fui con una compañía turística y hotelera que quería hacer crecer sus redes, y por marketing me llevó para trabajar en eso. Así que me armé el combo. Fue un viaje laboral en el que aproveché para tomar sol y me la llevé a mi mamá a pasear, que ella lo venía necesitando con todo lo que trabaja. Fue un viaje de madre e hija súper lindo.-¿Qué solés hacer en vacaciones?-Me encanta recorrer cada rincón, ir a meditar a donde no va nadie, conocer otras culturas, ver cosas nuevas. Hacer nuevos amigos, porque soy muy sociable. Cuando me voy de vacaciones vuelvo más cansada porque me levanto a las 6 de la mañana para disfrutar el primer rayo de sol y me acuesto cuando se hace de noche. Soy muy madrugadora.-¿Cómo estás por el lado amoroso?-No estoy en pareja. Terminé mi última relación en diciembre del año pasado. Ahora estoy sola, muy tranquila, sin apuro, disfrutando de mi trabajo.-¿Vivís sola?-Sí, en Palermo. Ahora me mudé a un departamento más grande porque lo venía necesitando. Estoy chocha, me caen todos mis amigos a la pileta, hacemos asado. Es como el lugar de encuentro. Casi todos mis amigos son de Combate, porque hicimos un grupo muy unido.-¿Qué se siente ser una chica influencer?-Es una responsabilidad porque por más que yo me muestro como soy, y muestro cosas lindas, no dejás de estar influenciando a tus fans. Está bueno dar buenos mensajes y me lo tomo con responsabilidad.