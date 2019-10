Guillermina Valdés reveló el secreto de su cola

Guillermina Valdés fue la compañía más especial para Marcelo Tinelli en la foto del Superbailando 2019. La empresaria no tiene ningún rol en el certamen pero igual dijo presente en e impactó con un vestido metalizado que resaltaba sus curvas.Una foto que compartió el conductor generó suspicacias en las redes, porque Guillermina dejó en primer plano su figura desde un ángulo muy llamativo.De hecho, no faltaron las comparaciones con las famosas partes de Kim Kardashian y muchos afirmaron que la empresaria se había sometido a intervención quirúrgica para rellenar esta zona. Al igual que lo hicieron Silvina Luna en su momento, Pamela Sosa, Virginia Gallardo, Mónica Farro y tantas otras que hoy lucen curvas tremendas.Sin embargo, nada más lejos de la verdad, según afirmó Guillermina. La exmodelo no se desentendió de estas hipótesis y enfrentó a un seguidor con la explicación real detrás de sus nuevas curvas, con mucha altura. "Hago mucha sentadilla en el gym, fortalece los músculos y eso es lo que percibís", explicó y lo invitó a entrenar un día con ella.