Florencia Pena festejó el Día de la Madre en la cama y semidesnuda

Florencia Peña celebró el Día de la Madre, pero antes de publicar fotografías con sus hijos y con su mamá, optó por postear una de sus habituales imágenes hot.Fiel a su estilo provocativo, la actriz compartió una imagen en la cama semi desnuda, luciendo sólo una tanga negra y tapándose con una almohada. "Hoy me pienso quedar tooodo el día así. Que nadie me rompa ? Es el DÍA DE LA MA-MI-TA, tamo?! ?", escribió.Más tarde, sí hizo públicas las clásicas postales familiares. "Doña Flor y sus tres hijitos. Gracias por éste y todos los días que compartimos. Ningún plan supera nuestras risas. Son mi mejor aventura. Los amo para siempre! Y los banco fuerte. Feliz día para mí! Jajajaja Me merezco todooooo, no?", escribió en la foto con sus hijos.