Maglietti recordó cómo reaccionó su abuela cuando se enteró que posó desnuda

En los comienzos de su carrera mediática, Alejandra Maglietti (33) hizo una producción de fotos súper sexy para la mítica revista Playboy. La modelo y abogada posó sin ropa para reconocida publicación y, en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, la también panelista de Bendita recordó el escándalo familiar que suscitaron las imágenes.



"Si hice Playboy cuando era chiquita. Ya no se consigue, es prehistórica, fue hace mucho tiempo. Obviamente, se lo escondimos a mi abuela Lila. Se le omitió la información porque ella es muy católica, muy de la iglesia", comenzó Alejandra, en el ciclo de la Chiqui.



"Y entró a mi casa con agua bendita y gritando '¡entró el demonio a esta familia!'. ¡Estaba indignada y no me habló por un montón de tiempo!", agregó con una carcajada, Maglietti.



"Mi papá sabía, yo le había pedido permiso. Y me dijo 'Ale, es un topless, eso ya no le importa a nadie'. Mi papá re abierto, re buena onda, pero la abuela se enojó conmigo por mucho tiempo", completó la abogada. (Ciudad)