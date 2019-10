Maxi López "perdonó" a Mauro Icardi: "Le agradezco que se haya llevado a W..."

En su momento, Maxi López se sintió traicionado por Mauro Icardi cuando su ex mujer, Wanda Nara, decidió rehacer su vida amorosa junto al actual delantero del Paris Saint Germain, quien supo ser su amigo. Sin embargo, el tiempo parece haber cicatrizado las heridas del pasado para el futbolista del Crotone, por lo menos en lo que respecta a su colega.. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano,. El único objetivo que tengo es ese, lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", reconoció."Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal.. En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda. Me parecer que es la mejor manera. Problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas. Pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás", profundizó en una entrevista radial.Como era previsible, sus declaraciones cruzaron el Atlántico y repercutieron del otro lado del mundo. Sin ir más lejos, la cuenta de Instagram @chefaticalavitadabomber replicó los dichos del futbolista nacido en River.Lo llamativo es que López redobló la apuesta al ver la publicación., sentenció López, irónico y polémico.El delantero, que actualmente juega en la Serie B de Italia, quiere quedarse a vivir en el país europeo para estar cerca de sus hijos, quienes reparten su vida entre su hogar de Milán y París, ya que Icardi integra el plantel del PSG. "En Italia se vive estupendo, por más que sea un pueblito grande o uno chico. Mi elección el día de mañana va a ser vivir acá. Me voy a quedar a vivir acá porque seguramente mis hijos en los próximos años van a estar por Italia, Europa.. La idea es quedarme acá para estar cerca de ellos", contó.