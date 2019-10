Topa confesó que será papá a través del método de vientre subrogado

Después de los casos felices de Marley con Mirko y Flavio Mendoza con Dionisio, otro famoso va a seguir sus pasos para ser papá: uno de los artistas favoritos de los chicos, Diego Topa.



"Tengo muchas ganas de ser papá, vamos a ver si quizás el año que viene o el próximo. Quiero expandir mi amor. Estamos en una espera, viendo a ver qué pasa. Voy a tener un hijo a través de un vientre subrogado, por ahora no puedo adelantar más", comentó en una entrevista radial.



"Hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de ser papá, espero que el trabajo y la vida me acompañe para darle todo a ese bebé. Quiero que me llegue en un momento donde estoy preparado y puedo disfrutar", continuó al respecto.



"Desde que tengo uso de razón quiero ser papá, pero confío en los tiempos de la vida. Cuido mucho los detalles y me gusta tener intimidad, cosa que es fundamental para preservar un montón de cosas", sentenció Topa. (Ratingcero)