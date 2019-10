Se despidió del mar y deleitó a sus seguidores con fotos para todos los gustos

Después de pasar varios días de vacaciones en Brasil, Ivana Nadal se despidió del mar. No obstante, antes de regresar a nuestro país, deleitó a sus seguidores con gran cantidad de imágenes luciendo sus curvas desde todos los ángulos.Por otra parte, la morocha disfruta de pasar horas en el gimnasio y hace poco más de un mes, sintió que necesitaba dar un paso más para acompañar ese esfuerzo que estaba realizando. Y así fue como se decidió a cambiar drásticamente su forma de alimentarse al adoptar la dieta cetogénica, que se basa en comer todos alimentos bajos en carbohidratos y altos en grasas y proteínas, tal como le contó a la revista Paparazzi."Cuando vos entrenás, el cuerpo produce cetosis y utiliza esa grasa para generar energía mental y física", explicó Nadal. Y agregó que por esa razón se busca evitar consumir carbohidratos, ya que no se queman.¿Qué la hizo avanzar en este cambio? "Empecé a ser consciente de mí misma, porque todo el tiempo estaba como ahí, pendiente de un tiempo estar bien, otro tiempo no tanto. Sentí que me estaba haciendo mierda el cuerpo y me estaba volviendo loca", dijo Nadal. Y aclaró que considera que lo que ella implementó es un tipo de alimentación y no una dieta, de esas que "muchas veces te llevan al fracaso porque no aguantás", contó.Además de ser muy cuidadosa con lo que come, la conductora reveló que también bajó muchísimo la cantidad de alcohol: "Antes, los fines de semana eran pizza con cerveza. Ahora no".