Diosa del fitness surgió en Gran Hermano y quiere volver a ponerse las plumas

Su incursión en los medios se dio allá por 2012, cuando participó en Gran Hermano, el reality más famoso del país. Y en aquel momento la exótica morocha, oriunda de la selva misionera, no pasó desapercibida tanto por su historia como por su cuerpo escultural. Y así como por aquel entonces, en medio de su auge mediático, prefirió esquivar escándalos y peleas, también optó por darle un nuevo rumbo a su carrera profesional y dedicarse a otra de sus pasiones: el fitness.Actualmente, mientras no descarta volver a ponerse las plumas y trabajar como vedette, la ex hermanita es una de las entrenadoras favoritas de las mujeres más lindas de nuestra farándula. "Trabajo como personal trainer, entrenando a famosas y a chicas que no lo son también. Además tengo mi cápsula deportiva y mi programa de entrenamiento online para gente de otras provincias y países", arranca Noelia Ríos (28) mientras posa mostrando cómo desde su cuerpo da el ejemplo a sus alumnas.-Combinaste la pasión por el fitness con lo mediático-La TV te sirve para hacerte conocida, pero si no lo sostenés con trabajo y profesionalismo no te sirve. Yo me incliné por el lado deportivo y supe manejar mis redes sociales para trabajar. En cuanto al resto de los chicos de Gran Hermano, sé que hay una cirujana plástica, pero el resto no sé de sus vidas.-¿A qué famosas preparás?-Entreno a Natalie Weber, Jesica Cirio, Lola Maggione, Caro Oltra, Cami Cavallo, entre otras. Con algunas voy personalmente a sus casas, y si no en lugares de entrenamiento.-¿Qué tan obsesiva sos con el cuidado de tu físico?-Entreno lo normal. Me cuido en las comidas, pero no soy demasiado exigente. Trato de mantenerme bien para transmitir el entrenamiento y la vida sana a la gente. Con las clases también entreno por lo que hago con mis alumnas. De todas maneras, entreno sola 1 hora y 20 por día, por la mañana o bien de noche, cuando termino de trabajar.-¿Tenés ganas de volver a las plumas y los escenarios?-Sí, tengo ganas. Pero no tendría mucho tiempo, por el trabajo que tengo ahora.-A veces es difícil mantenerse en el medio si no estás involucrada en escándalos o romances.-Sí, es muy difícil porque es lo que vende hoy en día. Por eso me alejé, porque me di cuenta de que no me suma a mí en cuanto a lo que me dedico hoy.-¿Hacia dónde apuntás tu carrera?-Me gustaría triunfar a nivel mundial por el fitness.-¿Estás en pareja?-Hace cuatro años que estoy de novia, él es de Córdoba y juega al polo en Malasia y Tailandia. Es por eso que yo viajo tanto. En su momento hice tres temporadas de teatro, hasta que me alejé porque me fui a vivir a Malasia con mi pareja. Estuve viviendo cuatro meses allá. Ahora vivo sola en Buenos Aires y él en Córdoba. Como él juega nunca está en un lugar fijo. La idea es vivir juntos cuando juegue menos. Lo que no sabemos es dónde.-¿Cómo serías como ama de casa?-Soy bastante ausente en casa porque no estoy mucho y llego para dormir, para prepararme la comida y al sobre. Sí mantengo todo ordenado, limpio y cocino muy bien porque me cuido y trato de que sea lo más saludable posible. Los domingos a la noche me gusta estar sola, sola, mirando series. Porque durante la semana estoy todo el tiempo con gente.-¿Casarte o ser mamá son planes cercanos?-Me encantaría ser madre, pero tengo 28 ahora. Recién me veo madre a los 33, 34.-¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte?-Que sea compañero y fiel, porque, de ser así, es como soy yo.-¿Te ofrecen dinero o alguna otra cosa a cambio de sexo?-Siempre aparece alguno por Instagram, pero la mayoría son perfiles truchos para molestarte. ¡Los bloqueo automáticamente y listo! No tienen chances.