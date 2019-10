Foto: Grave acusación de Leticia Brédice contra su novio Crédito: Paparazzi

La actriz Leticia Brédice aseguró que su pareja, Federico Parrilla, la maltrata. No se descarta que se presente en la justicia en las próximas horas.



"Me ofendés. Me decís lo peor siempre. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás que no se entiende. Me cansaste, mala leche", fueron las palabras que eligió la actriz para difundir en los medios la situación que está viviendo, la cual, hasta el momento, no ha sido formalmente presentada ante ninguna autoridad.



No conforme con eso, la ex participante del Bailando por un Sueño fortaleció su embestida: "Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenes calle, pu. . . , noche. . . Respetá, pen. . . con chupines".