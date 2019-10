Gerardo Casas levantó la estatuilla en los premios Martín Fierro de la Moda

La primera edición de los premios Martín Fierro de la Moda se llevaron a cabo en Palermo, donde actrices, actores, conductores, realizadores, modelos y protagonistas de los medios de comunicación recibieron sus respectivos reconocimientos por sus estilos y sus looks. En ese marco, el diseñador paranaense por adopción, Gerardo Casas, levantó la estatuilla, como integrante del programa Corte y Confección.La celebración contó con la conducción de la modelo internacional y empresaria Valeria Mazza.En la gran gala, APTRA tuvo el asesoramiento de un grupo de expertos para poder premiar a las diferentes figuras y para la selección de los ganadores se tomó en cuenta el período de septiembre 2018-septiembre 2019.Entre los ganadores de una estatuilla estuvieron Verónica Lozano, Débora Plager, Rodolfo Barilli, Iván de Pineda, Cristina Pérez, Carolina "Pampita" Ardohain y Emmanuel Horvilleu.Asimismo, recibieron un reconocimiento especial la conductora y actriz Mirtha Legrand, la propia Mazza y el diseñador de alta costura Laurencio Adot.Mejor estilo conductora de televisión: Verónica Lozano (Cortá Por Lozano-Telefe).Mejor estilo conductor de televisión: Iván de Pineda (Pasapalabra-El trece).Mejor estilo conductora de noticiero: Cristina Pérez (Noticiero-Telefe).Mejor estilo conductor de noticiero: Rodolfo Barili (Telefe Noticias-Telefe).Mejor estilo panelista femenina: Débora Plager (Involucrados- América).Mejor estilo panelista masculino: Claudio Cosano (La Jaula de la moda, Ciudad Magazine).Mejor estilo periodista deportivo femenina: Alina Moine (agenda Fox Sports?Fox Sports).Mejor estilo periodista deportivo masculino: Gustavo López (Juego Sagrado?Fox Sports).Mejor programa de moda: Corte y Confección (El Trece).Mejor crítico de moda: Matilda Blanco.Mejor vestuario en programa de ficción: Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece).Mejor Campaña: Kostüme (por Luciana Val y Franco Musso).Mejor Portada de Revista: L'Officiel (Portada Nº 10).Mejor Desfile: Javier Saiach (AW 2019).Alfombra Roja: Carolina "Pampita" Ardohain.Mejor Diseño de Accesorios: Julio Toledo.Mejor Productor de Moda: Jorge León.Mejor Influencer de Moda: Angie Landaburu.Mejor Modelo: Mica Argañaraz.Nuevo Talento: Mauro Pesoa.Mejor Estilo Cantante Femenino: Chiara Parravicini.Mejor Estilo Cantante Masculino: Emmanuel Horvilleur.Mejor Hairstylist: Zacarías Guedes.Mejor Make Up: Bettina Frumboli.Mejor Diseñador Alta costura/ Prêt à Couture: Pablo Ramírez.Mejor Fotógrafo de Moda: Luciana Val y Franco Musso.Mejor Diseñador Ready to Wear: JT.Moda Sustentable: Nous Etudions.