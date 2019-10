Fardin tras el pedido de detención de Darthés: "Me siento poderosa y sanada"

Espectáculos La fiscalía de Nicaragua acusó a Juan Darthés por violación y pidió su captura

Tras conocer la decisión de la fiscalía de Nicaragua de pedir la detención del actor Juan Darthés por el delito de violación agravada, la actriz Thelma Fardin que en diciembre de 2018 lo denunció en aquel país, se expresó en las redes sociales y dijo que "si esto sirve para que una persona del otro lado no se sienta sola, valió la pena"."Hace 11 meses nos tomábamos ese avión hacia Nicaragua. Con el corazón en la mano y la fuerza y la convicción de que las cosas tienen que ser de otra manera; la certeza de que la vergüenza tenía que cambiar de vereda. En mi amiga Lu viajaron todas mis amigas; en Lu viajaron mis compañeras apoyándome y dándome la mano cada vez que pensé que no iba a resistir una pericia más, una traba más", relató la actriz en su cuenta de Instagram.Y agregó: "El camino es largo, son muy pocas las denuncias que obtienen justicia, de cada 100 denuncias sólo una llega a condena, con esas cifras enfrente seguiremos trabajando para cambiar este sistema revictimizante. Hoy dimos un paso gigante. Gracias, gracias por tanto apoyo, por tantos abrazos en la calle, tantas historias que me comparten, gracias por poner el cuerpo y romper el silencio. Hoy me siento poderosa, sanada y con más fuerzas que nunca para seguir derribando estructuras patriarcales, juntes, organizades, porque justicia se hace luchando".