Jennifer Aniston abrió una cuenta de Instagram y batió récords

Jennifer Aniston abrió una cuenta de Instagram y se debut fue todo un éxito. La actriz compartió una foto con Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow, sus ex compañeros de Friends, y consiguió millones de likes y de seguidores."Y ahora también somos Amigos de Instagram. HOLA INSTAGRAM", expresó Aniston en su primera publicación junto a la selfie con sus colegas mirando a cámara y sonriendo.La fotografía de Aniston ya obtuvo más de 8 millones de likes e incluso varios famosos como Chelsea Chandler y Reese Witherspoon le dieron la bienvenida. Su ex marido, Justin Theroux, también le dejó un simpático comentario público. Finalmente una de las actrices más queridas del público cumplió el deseo de muchos de sus fanáticos."Mis amigos me dicen Jen", dice en su perfil de presentación.