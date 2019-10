"Quiero ser mamá, pero no con mi marido; no soportaría compartirlo con un hijo"

Mariana Genesio Peña es una de las figuras del momento. Su participación en " El Marginal" y su personaje protagónico en "Pequeña Victoria" hizo que se ganara el cariño y el aprecio de los televidentes.En una entrevista íntima, la actriz habló sobre sus ansias por incursionar en la maternidad. "Quiero ser madre pero no con mi marido", comenzó a decir la pareja del reconocido guionista y músico Nicolás Giacobone."Lo tendría (a mi hijo) con un amigo o amiga porque siento que no podría compartir a mi hombre con un hijo. La pasión se destruye y en definitiva sé que la familia es una trampa social", argumentó Genesio Peña.Además, en una entrevista con la Revista Gente, hizo referencia a su vínculo sentimental con Giacobone y admitió que intenta mostrarlo lo menos posible. "Cuando exponés mucho a tu pareja tenés que jugar con esas reglas. Yo no expondría nunca mi relación. Me la tuve que bancar porque me hice conocida por mi relación. Si hubíera sido al revés, trataría de resguardarla. Es inevitable que, si mostrás algo, la gente opine", sostuvo.