Las dramáticas denuncias de la ex esposa de conocido actor de "Avengers"

Jeremy Renner enfrenta acusaciones muy serias. Según TMZ, citando documentos legales, la ex esposa de Renner, Sonni Pacheco, acusó al actor de The Avengers de amenazar con matarla. De acuerdo a ese informe, la mujer hizo la denuncia en medio de la batalla legal por la custodia de su hija Ava.Pacheco alegó que Renner le dijo a alguien que "ya no podía tratar con ella y que solo quería que desapareciera" mientras estaba en un club nocturno en noviembre pasado. La ex mujer del actor afirmó que estaba bajo los efectos del alcohol y de la cocaína en ese momento.Según TMZ, Pacheco también declaró que una niñera escuchó a la estrella de Hollywood decir que iba a ir a la casa de su ex esposa para matarla a ella y luego se quitaría la vida porque "era mejor que Ava no tuviera padres que tener a Sonni como madre".Los informes indican que Renner se puso una pistola en la boca, amenazó con suicidarse y disparó la pistola al techo mientras su hija dormía en su habitación. Además, aseguran que tiene antecedentes de abuso de sustancias y de violencia familiar en reiteradas situaciones.La mujer también acusó al actor de estar bajo la influencia de estupefacientes mientras tenía la custodia física de Ava. Según la publicación, citando documentos de la corte, Pacheco sostuvo que Renner en una oportunidad dejó cocaína expuesta en el baño al que su hija tenía acceso.El representante del artista respondió a las acusaciones en un comunicado. "El bienestar de su hija Ava siempre ha sido y sigue siendo el foco principal de Jeremy (...) Este es un asunto que debe decidir el tribunal. Es importante tener en cuenta que las declaraciones de Sonni son con un objetivo específico en mente".El actor afirma que las acusaciones de su ex son un "invento" porque está enojada porque su relación nunca funcionó y está buscando dinero. Renner insiste en que no abusa de las drogas o el alcohol e incluso afirma que se sometió a pruebas de drogas al azar durante 3 meses para terminar con las acusaciones de su ex. De acuerdo a su versión, todas esas pruebas resultaron negativas y sugieren que Sonni es la que tiene un problema con las drogas.Afirma que incluso contrató a un especialista en salud mental para controlar sus visitas con Ava para demostrar que era un padre sobrio y capaz. El actor asegura que la madre de su hija tiene problemas psicológicos y quiere que el tribunal limite su tiempo con la niña hasta que ella reciba tratamiento médico.También cuenta que durante su corta relación, Sonni se jactaba ante sus amigos de que había "embolsado a un Avenger".Renner y Pacheco dieron la bienvenida a su hija en 2013 y se casaron en 2014. Pero menos de un año después se divorciaron. En ese entonces, la mujer aseguró que las diferencias entre ambos era irreconciliables. Según los informes, ella busca la custodia exclusiva de su pequeña de 6 años.La revista People, por su parte, informa que una audiencia judicial para tratar ese tema está programada para el próximo 7 de noviembre.