Barby Silenzi embarazada: "Estamos muy felices", dijo la bailarina

Barby Silenzi está embarazada de El Polaco. Según informó el conductor televisivo Ángel De Brito, agregó que la bailarina está de tres meses y que Elenita, hija de ella, y Alma y Sol, las nenas de él, tendrán un hermanito."El embarazo fue buscado. Los dos están felices. Hablé con los dos y yo me enteré cuando estaban de un mes porque fueron a hacerse una ecografía. Me pidieron que por favor no lo dijera. Ahora me autorizaron porque se lo están contando a mucha gente y va a empezar a circular", expuso.Tras ello, Silenzi habló por primera vez de su embarazo en un audio que le envió a Tomás Dente y que reprodujeron en Siempre show (Ciudad Magazine). "Estoy feliz, estamos muy felices. Estoy con lo típico: mucho sueño, hambre, nauseas. . . todas esas cosas raras, pero hermosas", comenzó."Estoy haciendo todo lo que me venía privando, que es comerme todo lo que me gusta", continuó Barby."Todavía no sabemos el sexo porque es muy chiquitito", concluyó.