"La cola de Sol Pérez es tremenda, pero la mejor del país es la mía"

La modelo y vedette, Claudia Ciardone (39) disfruta al lado de Carlos (51), el empresario que la tiene enamorada desde hace dos años. "Es verdad que en este tiempo aposté al bajo perfil. Creo que en realidad se debe a que van pasando los años y hay momentos para todo; en su momento tal vez me servía entrar en alguna pelea mediática, hoy, a esta altura de mi vida y de mi carrera, no me interesa, no me gusta y no estaría cómoda con ese rol. Te repito, ya pasé esa etapa. Estoy mucho más tranquila, y quizás es esto lo que me haga bajar el perfil", dijo.-La temporada teatral está a la vuelta de la esquina, ¿ya sabés qué vas a hacer?-Lancé una línea de ropa deportiva que se llama Ciardone, junto con la marca Cienxciento, y la verdad es que me está yendo muy bien. También estoy trabajando en un e-commerce para subir videos de entrenamientos. Fui 12 años consecutivos a Córdoba a hacer temporada de teatro, y no ir el próximo verano. . . creo que voy a extrañar, pero quiero cuidar mi nuevo proyecto, dedicarme full time. Tuve propuestas pero dije que no. Es por esta temporada, la próxima vuelvo.-Bien en lo laboral y en lo sentimental. . .-Sí, estoy de novia y muy feliz. Encontré a mi otra parte, somos muy compañeros, tenemos muchísimas cosas en común, nos divertimos y todo eso es súper importante. Nos conocemos hace dos años, en el medio estuvimos separados muy poquito tiempo, pero eso sirvió para darnos cuenta de que nos necesitábamos. No estamos conviviendo pero estamos casi todo el día juntos.-¿Está en los planes ser mamá?-Sí, obvio. Es algo que me encantaría, sería muy lindo ser mamá, pero siento que por ahora falta para eso. Estoy segura de que ya va a llegar ese momento.-A los 39 lucís uno de los lomazos más aclamados del país-Le dedico mucho tiempo a mi cuerpo. Empezando por la alimentación, tengo una dieta durante la semana, con permitidos los fines de semana. La dieta consiste en cero harinas, cero grasas, cero dulces y cero alcohol. A eso le sumo dos horas de gimnasio de lunes a viernes con mi personal, que se llama Jorge Pavón, él me ayudó mucho a cambiar mi cuerpo. También hago tratamientos estéticos no invasivos, cuido mucho mi piel.-¿Compartís con Sol Pérez el título de la mejor cola del país?-Ja, ja, ja. La cola de Sol Pérez es tremenda, pero el derecho a ese título es mío, por tiempo, por trayectoria, porque estoy hace más años que ella, y por todo lo que hago para que a esta edad siga así de parada. La mejor cola del país es la mía.