Flavio Mendoza: "En algún momento voy a volver a ser padre"

Son muchos los famosos que eligieron ser padres a través de la subrogación de vientre. La pionera fue, tal vez, Flor de la Ve, cuando por medio de aquel método tuvo a sus mellizos, Paul e Isabella. A ella le siguió Marley, que tuvo a Mirko, Luciana Salazar, que tuvo a Matilda y Flavio Mendoza (44), que tuvo a Dionisio.El coreógrafo fue invitado al ciclo Pampita Online, que emite Net TV, y allí habló de su paternidad y de las críticas que recibió después del nacimiento del niño. "Yo mismo tenía un prejuicio, porque el mandato social era hombre, mujer, hijo", dijo.Después habló del modo en que enfrenta las opiniones negativas. "A todo el que me critica siempre les digo: 'ojalá me la chupen así les sale un chico lindo como a mí'. Me hartan. Mi hijo es bello y divino", lanzó de modo contundente el líder del Circo del Anima.Y al igual que Marley, Flavio también fantasea con la idea de darle un hermanito a su hijo. "En algún momento voy a volver a ser padre. Ojalá, es un proceso el tema de tener un hijo. Tendría que esperar un par de años", detalló. "La madre subrogada puede ser otra. A mí me encantaría que fuera Giselle, tengo un vínculo hermoso. Ella tiene 4 hijos propios, más Dionisio, que salió de su pancita", completó.Hace unos días un posteo de Flavio en las redes generó gran repercusión. "Cometo miles de errores x que soy humano, visceral y quiero demasiado tal vez es otro error, ¿y pensar que la gente devuelve lo mismo? ¿tal vez otro error? Todos somos diferentes y damos lo que podemos", escribió en Instagram."Me despierto a esta hora de la madrugada y ver que mi hijo es lo mejor que me paso en la vida es inmensamente increíble, duermo poco, trabajo mucho y a veces duermo nada porque soy su esclavo de noche ja ja y qué mal dormir tiene mi chinito ufff me patea, gira etc ja ja pero lo que sí se es que él es todo. No hay error ni equivocación gracias Dios, Universo y a mis HERMANAS x ayudarme siempre a ser cada día más feliz", completó emocionado.