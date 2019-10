Se pasó al bando de las rubias y lo lució mostrando su figura

Barbie Vélez (25) sorprendió con un nuevo cambio de look y encandiló a todos sus seguidores con el resultado final."Todos en algún momento de la vida tenemos que flashear y hacernos un cambio de look drástico. ¡El mío fue hoy!", escribió la hija de Nazarena Vélez en su cuenta personal de Instagram junto a una postal en la que lució su nuevo cambio de look.Antes de que comience el verano, la joven abandonó el morocho y se jugó por un rubio de la mano de su peluquero, a quien agradeció en las redes. En medio de los corazoncitos y mensajes de piropos de sus seguidores, su papá, Alejandro Pucheta, plasmó varios emojis de bombas en el muro de su hija.Y este domingo, Barbie se mostró de espaldas con una calza y escribió: "Una rubia por ir a entrenar. Posta que todavía paso por el espejo y no me reconozco".