Iliana Calabró le aconsejó a Pampita Ardohain que no se case

Fue sin dudas "la" noticia de la semana a nivel espectáculos. Es que todos se vieron sorprendidos por el anuncio que hizo Carolina Pampita Ardohain con respecto a su inminente casamiento con Roberto García Moritán, su novio desde hace dos meses. El impresionante despliegue del empresario para sorprender a la modelo en las paradisíacas playas de Punta Cana fue tema en todos los programas vinculados a la farándula y se viralizó de manera exponencial en las redes sociales.



Sin embargo, si bien tanto la prensa como la mayoría de las figuras del ambiente celebraron la buena nueva, hubo una voz que se permitió mostrar cierto escepticismo al respecto: la de Iliana Calabró. Es que en diálogo con Modo Sábado, el ciclo que conduce Tatiana Schapiro a través de Radio Nacional AM 870, la actriz le recomendó a Pampita que no se case.



"Es una cosa rara, yo le aconsejo que no, que no (se case). Uno no puede conocer a la otra persona en dos meses", sentenció la actriz.



"Está en la mejor etapa del enamoramiento, en la que el otro es el ser ideal que viene a tu vida a darte amor y solucionar todos los problemas existenciales. Pero después, a medida que se van cayendo estas máscaras, que nos llevan a ese enamoramiento, vamos descubriendo al otro con todo lo que es, todo su bagaje, ni qué hablar en la cotidianeidad", profundizó al respecto la artista, quien acaba de separarse de su novio italiano, Antonello Gandolfo.



"No entiendo por qué se casa. Porque aparte es una mujer que ha tenido muchas relaciones. ¿En dos meses? No sé qué la mueve. Me suena muy extraño. Quizá nos está tomando el pelo a todos. Capaz que es eso", comentó, con cierta ironía.



"Capaz que sí", afirmó cuando una de las integrantes del ciclo sugirió que quizás fuera algo "comercial". "Aparte era todo como si fuera una miniserie de Disney: un millonario que le viene a proponer casamiento a la mucamita... que no se vaya a ofender, que es el apodo que tuvo", agregó.



"No la quiero ofender porque ella es una diosa y estuvo mal puesto ese apodo, no quiero ofender a ella ni a nadie. ¡Bendito sea el trabajo de los empleados domésticos! Que nos soluciona la vida familiar...", se corrigió rápidamente con respecto al apodo.



La artista sufrió una fuerte decepción amorosa por parte de Fabián Rossi -padre de sus dos hijos y con quien llevaba 25 años en pareja-, luego de que se le descubriera una vida paralela y quedara envuelto en la causa conocida como "La ruta del dinero K".



"Lo peor fue ese proyecto trunco. Hay muchas cosas que uno deja de lado o hace la vista gorda en pro de seguir con ese proyecto. Eso fue lo más doloroso. En una pareja es un cincuenta y un cincuenta. Yo me hago responsable de estar muy enfrascada, focalizada en mi carrera, en mis ganas de salir adelante... Y reconozco que, en algún momento, prioricé mi carrera hasta en las cosas cotidianas con mis hijos. Hoy me arrepiento de eso. Si hubiera estado más atenta, esto no me hubiera pasado. No lo vivo con culpa pero sí me hago responsable de este cincuenta por ciento", reconoció Iliana durante su paso por PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff a través de la pantalla de Telefe.