Martín Liberman y Ana Laura López celebraron su casamiento con una gran fiesta

Martín Liberman se casó con la bailarina Ana Laura López, a quien conoció hace cinco años en el Bailando.Al momento de conocerse, el periodista deportivo todavía se encontraba casado con Marcela Greco, con quien tiene un hijo, Blas, de 9 años. Por eso, tanto él como López negaron rotundamente las especulaciones, y explicaron que, aunque tenían buena onda, solo eran compañeros de trabajo.Tras la eliminación del Bailando, cuando enfrentaron en la votación telefónica con María Eugenia Ritó, no se volvieron a ver, hasta que Liberman concurrió a un show de Cristian Castro, en donde López era una de las bailarinas que acompañaba al cantante. Una vez finalizado el show, él decidió ir a saludarla, y en ese momento no se volvieron a separar."Estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso", contó él en mayo de este año. "Un día ella me escribió: 'Desapareciste', y yo le contesté: 'Y sí, si no me das bola, desaparezco'. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más", explicó Martín en una de sus últimas entrevista antes del casamiento.Liberman y López pasaron primero por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires para luego celebrar a lo grande en el salón Tattersall del Hipódromo de Palermo. Entre los famosos invitados estuvieron Luisa Drozdek y Hernán Nisenbaum, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, Fernando Burlando y Barby Franco, Mariano Iúdica y Romina Propato, Daniel Angelici, Gustavo López, Toti Pasman, Pablo Muney, Cristian Ritondo, Alina Moine, Ariel Pucheta, Juan Pablo Fioribello, Caruso Lombardi y Sergio Goycochea, entre otros.