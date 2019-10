Sol Pérez contó cuáles son los TOC que tiene

Organizar la ropa en el placard por colores o lavarse las manos varias veces al día pueden ser manías comunes que no afectan la vida cotidiana ni la salud mental. Pero si esas manías se vuelven incontrolables puede ser un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Esta enfermedad real afecta a miles de personas y los famosos no están inmunes.



Sol Pérez, la ex "chica del clima" admitió que no soporta que nadie se siente arriba de sus sábanas. Si alguien se sienta en su cama debe cambiarlas automáticamente. "También tengo uno con los horarios, tanto para ir al gimnasio como para ir a estudiar. A las seis tengo que arrancar. Si se me pasa, tengo que arrancar y cuarto. Si se me pasa, tengo que arrancar y media. Es como un problema. Prefiero hacer cualquier cosa, hasta que suena la alarma y me pongo a estudiar", narró.



Más allá de las manías y obsesiones que en mayor medida tienen todas las personas es importante consultar siempre con un profesional cuando se siente que la calidad de vida se ve afectada. Famosos o no siempre se puede pedir ayuda y lograr efectivas mejorías.