Fotos de Luciano Castro desnudo: La frase de Pampita que enojó a Sabrina Rojas

Las fotos íntimas de Luciano Castro generaron un revuelo dentro del mundo del espectáculo. Tras la filtración del material, el actor expresó su malestar por la situación, ya que estaba preocupado por la reacción de sus hijos. Por su parte, su pareja Sabrina Rojas salió al cruce de aquellas figuras que se rieron de las imágenes.



En ese sentido, criticó a Pampita por haberse tomado muy a la ligera el tema. "Me parece patético", disparó. Ahora, una amiga de la conductora deslizó una filosa teoría que explicaría el verdadero motivo de su enojo.





"Dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono. Se lo dije a Angie Balbiani fuera de cámara porque sé que es amiga de esta persona (en referencia a Pampita), que no quiero nombrar para no caer en la misma. Aparte, es gente que ha pasado por dramas y ha pedido piedad", había remarcado Sabrina en su paso por Intrusos.



Al día siguiente, en el programa Pampita Online analizaron las declaraciones de la actriz y al no estar la conductora presente -está de vacaciones- las panelistas salieron a defenderla.



"¿Por qué se enojó ella? No la quiso nombrar a Caro pero era obvio que estaba hablando de ella. Picó porque Caro dijo "tenemos una amiga que pasó por ahí"", argumentó Puli Demaría en referencia al verdadero motivo tras el malestar de Sabrina.





Pampita había señalado que tenía una amiga que había estado con Luciano. "Le voy a poner emoji de aplausitos, justo hoy no vino", dijo la conductora dejando entrever que su panelista Julieta Novarro había salido en su juventud con el actor.