Julieta Zylberberg protagonizó una sensual fotografía en ropa interior y descalza con la que llamó la atención de una gran cantidad de usuarios de Instagram y de sus colegas de la actuación.La actriz, de 36 años, posó sin calzado y contra una pared para promocionar una marca de indumentaria femenina."¿Ay, quién es?", escribió en el epígrafe de su publicación la artista que participó de grandes éxitos de la televisión argentina y el cine, como por ejemplo, Magazine For Fai (Cablín, 1995?1996), La Niña Santa (Lucrecia Martel, 2004), Los Únicos (El Trece, 2011), Farsantes (El Trece, 2013), Guapas (El Trece, 2014), 100 días para enamorarse (Telefe, 2018) y El Jardín de Bronce (HBO, 2017?2019), entre otras, luciendo una bombacha y corpiño de color rosa.Su publicación generó el elogio de algunas de sus colegas que también tienen una amplia experiencia en la difusión de material en ropa interior: Jimena Barón, que suele mostrar su costado hot en esa misma plataforma, escribió la onomatopeya "GRRR" y un emoji de fuego por la ardiente postal de Zylberberg, mientras que Julieta Nair Calvo, que durante la semana pasada lució un osado vestido en las calles de París que casi revela la parte más intima de su cuerpo, optó por comentarle a Julieta la palabra "Shuli".Otras actrices que también dejaron su mensaje en la foto de Julieta fueron Eleonora Wexler, Marina Bellati y Belén Chavanne. La publicación de la ex pareja de Esteban Lamothe cosechó más de catorce mil "me gusta", y uno de estos fue el de Gimena Accardi, quien hace algunas semanas también lució su lado más hot tras ser grabada bailando por su pareja, Nico Vázquez.