Floppy Tesouro se muestra muy sensual tras su separación

Floppy Tesouro supera el fin de su relación con Rodrigo Fernández Prieto, el padre de su hija Moorea, en las playas de Miami, Estados Unidos.La modelo armó las valijas y fue a pasar unos días a puro relax. Además, la panelista de "Incorrectas", graba la serie "Palm house". En medio de su tiempo libre, disfruta del mar, la arena y el sol con una sensual bikini.Hace poco, ella dio detalles del momento en el que decidió tomar distancia de su marido: "Con Rodri tuvimos una charla de casi 4 horas súper civilizada. Ante todo siempre fuimos mejores amigos, entonces eso hace que uno tenga mucha confianza para con el otro para hablar, y fuimos honestos con esto que nos está pasando. No nos estamos encontrando. Él es una gran persona y un gran papá, pero como pareja a veces uno elige un camino y el otro, otro. Yo soy muy 'Susanita', muy compañera, me brindo mucho, me entrego entera, y eso a veces te hace golpear un poco contra la pared"."Sé que él me ama profundamente y que su hija y yo somos los amores de su vida como me dijo el día que se fue de casa. Pero bueno, es algo que tiene que pasar hoy, no sé qué va a pasar mañana pero tengo que ser honesta con esto que me está pasando. En mi pareja busco un compañero de vida y yo me subí un poco a la moto de que seamos una pareja del 2020 con más libertad. Al principio era divertido, me encanta salir con amigas y disfrutar, y también me encanta sentirme acompañada y protegida. No quiero decir que Rodri no lo haya hecho en este tiempo, quiero decir que en estos últimos meses entre los viajes de trabajo y placer, y la vida social que llevamos los dos, hubo un desencuentro, una desconexión y esa llama ya no estaba prendida", continuó.