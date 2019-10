Graciela Alfano reveló dos sorprendentes trucos para mantener la figura

Graciela Alfano es uno de los íconos de belleza argentina, y a sus más de 60 años, mantiene una figura envidiable. La panelista de Los Ángeles de la Mañana contó en Lanata sin filtro algunos de sus secretos para mantenerse bella.El primero y más sorprendente es que practica ayuno como mínimo una vez al mes. "Entre mi desayuno de las siete de la mañana de un día hasta las siete de la mañana del siguiente", dijo Alfano sobre su período preferido para no ingerir alimentos.Graciela explicó: "Cuando estás ayunando, no gastás energía en el proceso de digestión o asimilación de nutrientes; entonces los órganos que están involucrados en esos procesos descansan, por lo que vos aprovechás para eliminar toxinas y lo que sería nuestra basura".Por si alguien se siente atraído por el método pero dudoso de la extensión del trecho sin comer, Alfano explicó que también lo aplica a la mitad, en vez de 24 horas sin comer, 12."Hago lo que se llama ayunos intermitentes, diarios, en los que mi última comida es a las siete de la tarde y mi próxima a las siete de la mañana siguiente", contó.Además, no es el único secreto que compartió con los oyentes, sino que también explicó que acostumbra a comer acompañada de una taza de agua caliente con miel.Grace contó que el método se lo copió a una "señorita china" con quien una vez compartió un asado y a la que vio tomando la mezcla. "Ella me explicó que esa era la forma que los orientales en sus culturas milenarias suelen acompañar todas las comidas, poniendo miel o una cucharadita de azúcar, porque ayuda a quemar las grasas", detalló.Por si este beneficio no fuera suficiente, Alfano agregó que con la miel "ingresa glucosa al organismo, que sirve para el funcionamiento del cerebro".