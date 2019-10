Comenzó la venta de entradas para el Carnaval de Gualeguaychú: Los precios

Ya se pueden adquirir las entradas anticipadas para el carnaval más importante del país. El precio de la entrada varía de acuerdo a la fecha, y si desean tener una ubicación, la elección tiene mayor variedad de ofertas, indicóObservación importante: si bien el precio está calculado para una persona, el sector VIP se divide en bloques de 4 lugares, por lo tanto, no es posible adquirirlo para una sola persona.Las entradas ya se pueden adquirir en forma online a través de carnavaldelpais.com.arEnero (11-18-25)Febrero (1, 8, 15, 29)y Feriado de Carnaval (22, 23, 24)Sector PopularTribuna de CementoSilla primera fila *Sector Tribuna VIPSector VIP Tradicional Este Primera Fila *Sector VIP Tradicional Centro y Oeste Primera Fila ** (De acuerdo al lugar. existen opciones más económicas, desde segunda hasta novena fila).. Es el sector más económico. En este caso una persona deberá abonar $ 490 en Enero, $ 550 en Febrero o $ 590 el Feriado de Carnaval., el valor será en total (incluye entrada general y ubicación) de $ 560 (Enero), $ 620 (Febrero) y $ 660 (Feriado), mes de Enero, en el sector más económico el precio será de $ 790, en el sector medio $ 990 y en el sector más caro $ 1390 (Enero). En febrero los precios serán $ 850 y $ 890 respectivamente., tiene un valor de $ 665 (Enero), $ 725 (Febrero), $ 765. Este lugar tiene una mayor espacio entre lugares, por lo tanto más comodidad. Tiene una altura que permite observar en detalle tanto la pasarela, como las carrozas. Observación importante: si bien el precio está calculado para una persona, el sector VIP se divide en bloques de 4 lugares, por lo tanto no es posible adquirirlo para una sola persona., vale $ 1115 (Enero), $ 1175 (Febrero) y $ 1215 (Feriado de Carnaval). Este sector está en el centro del Corsódromo y cuenta con los mejores servicios de gastronomía, sanitarios y atención.Si bien el precio está calculado para una persona, el sector VIP se divide en bloques de 4 lugares, por lo tanto no es posible adquirirlo para una sola persona., vale $ 1802,50 (Enero), $ 1862,50 (Febrero) y $ 1902,50 (Feriado de Carnaval). Este sector está en el centro del Corsódromo y cuenta con los mejores servicios de gastronomía, sanitarios y atención.