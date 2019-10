Cómo hicieron los famosos para superar la exposición de videos o fotos íntimas

El reciente caso de las fotos filtradas de Luciano Castro se suma a una larga lista de episodios que se hacen cada vez más frecuentes, producto del crecimiento avasallante de las tecnologías en el plano de la comunicación.Son muchos los nombres del ambiente artístico que fueron víctimas de este tipo de situaciones, así como variadas las maneras en que reaccionaron para seguir adelante con sus trayectorias.Un escándalo puede ser el comienzo de una carrera, pero también su final. Un claro ejemplo de lo primero fue Wanda Nara, quien apenas daba sus primeros pasos ante las cámaras sufrió la viralización de un video donde se la veía teniendo sexo. La rubia, experta en el manejo de la prensa, jugó a la ambigüedad: "No lo vi ni lo pienso ver. Tuve solamente dos novios, así que tiene que haber sido alguno de ellos", respondía. Y siguió como si nada: fin del tema.Distinto fue el caso de María Fernanda "Chachi" Telesco, una joven actriz y cantante muy talentosa que en 2007 fue apartada de un importante proyecto de Disney luego de que trascendiera un video en el que se la veía teniendo sexo con su novio. "Si bien nunca dejé de trabajar, bajé el perfil y elegí mi camino", contó Chachi mucho tiempo después. Lejos de los protagónicos, se ganaba la vida dando clases de actuación.Negar siempre es una alternativa. Silvina Escudero también sufrió algo parecido cuando apareció una foto en la que se la veía en un baño, desnuda, y con un liquido manchando parte de su cuerpo. La bailarina reconoció ser la de la foto pero aseguró estaba trucada con Photoshop.Otro caso famoso fue el de Silvina Luna y su video en un viñedo. "Cuando lo vi, entré en crisis. Me quería matar. Fue un momento horrible y de mucha impotencia, porque no sabía qué hacer", contó días después de que se difundiera. ¿Qué hizo? La rosarina armó las valijas y se fue con amigas a recorrer Europa, tiempo después siguió adelante y el tema (muy de a poco) quedó en el olvido. El año pasado le ganó un juicio a dos buscadores de Internet por 500 mil pesos.Llamar a un abogado especializado en el tema es una opción siempre aconsejable. Lo hicieron Juanita Viale y Gonzalo Valenzuela cuando aparecieron unas imágenes en las que se los veía desnudos, iniciando un juego sexual. "Se trata claramente de algo que fue robado, es decir, objeto de un ilícito. Me produce la misma repugnancia que a cualquier ciudadano cuando le roban el celular en la calle y luego ve que se difunden sus mails, sus fotos y sus contactos", dijo la actriz en ese entonces. La seriedad con que enfrentó la situación y el rápido proceder de sus letrados lograron que el tema fuera borrado de la agenda mediática.Pero la procesión va por dentro. Y sino preguntarle a Diego y Yanina Latorre. El exfutbolista y la picante panelista de espectáculos se vieron en el centro de la escena luego de que trascendieran unos chats entre el comentarista y Natacha Jaitt. La pareja reaccionó con distinta dinámica: Diego haciendo decidió hacer silencio en un ambiente ultra machista como el fútbol; y Yanina dando la cara en el que es su hogar, el ring mediático.La trágica muerte de Natascha, en febrero pasado, hizo que el tema bajara en la consideración de la opinión pública. Y Diego, a dos años del escándalo, por fin se animó a hablar: "Me pasaron cosas como a cualquier ser humano, pero nunca nada así, con un montón de calumnias en el medio. Tenés que enfrentar después la vida. Hubo muchas calumnias en el medio, muchas, resistí y seguí para adelante. Yo creo que si no hubiera sido deportista, la cosa no terminaba bien. El deporte te da una resistencia física, mental y emocional", confesó.Otra que lo sufrió y mucho fue Fátima Florez, cuando en 2016 apareció un video en el que se la veía teniendo sexo con su marido, Norberto Marcos. "No querés salir de tu casa porque sentís que todo el mundo te está mirando y acordándose del video. Yo sentía que la gente venía al teatro y no se reían del chiste, sino del video. Por ahí no pasaba, pero mi cabeza sí", contó la actriz.Marina Calabró, de quien se difundieron algunas imágenes en las que posaba desnuda, recurrió a su experiencia en medios para bajarle los decibeles al tema. "Sé que una vez que se viraliza por las redes, es imposible frenarlo. Pero lo que no me gustaría es que los medios las muestren, porque ahí hay otra responsabilidad. No me queda otra que hablar con mi abogado para que esté atento a eso", respondió en ese momento.Pero si de casos conocidos se habla, uno de los más paradigmáticos fue el de Florencia Peña. En 2012, su video "prohibido", lanzado a la web en distintas partes, marcó un antes y un después en este tipo de situaciones. Ahora, la actriz (quien hasta hace poco tenía cinco juicios vinculados al tema) se permite mirar lo sucedido con cierto optimismo."En ese momento yo estuve muy mal, pero no solo porque estaba triste. No había nada bueno que me pasara alrededor. Había una energía mía que estaba obturada. Yo estaba mal. Todo lo que volvía no estaba bueno. Trabajé mucho conmigo, me tuve que alejar de lugares que me estaban haciendo mal en ese momento. Tuve que volver a reírme. Lleva un tiempo, fue un impacto muy grande. Además, yo tenía hijos muy chicos y era difícil explicarles lo que estaba pasando. Pero uno resignifica las cosas, y las puede tomar y convertirlas en algo que pueda ayudarte. Es algo que yo aprendí en los últimos años. No lo tenía tan claro antes", contó en 2018.Si bien hubo otros casos con figuras no tan conocidas, Luciano Castro es el primer hombre que se ve envuelto en una situación de tanta exposición, con sus fotos desnudo recorriendo las redes. Por ahora, el actor dijo poco y nada: que se siente apenado porque alguno de sus tres hijos vea sus imágenes. En algún momento tendrá que hablar, y será interesante saber qué opina sobre el trato que se le dio al tema en algunos programas, como el de Pampita.Queda claro, los casos se hacen cada vez más frecuentes y nadie tiene la fórmula mágica para reaccionar de la manera adecuada. El daño ya está hecho, no hay vuelta atrás. Bronca, vergüenza, indignación, angustia, depresión... Son muchas las emociones que cruzan el alma al encontrarse víctimas de este tipo de exposición.Sin embargo, esta semana, Sabrina Rojas sorprendió con una técnica poco habitual pero bastante efectiva. "Solo tengo para decir 'Gracia Dio' por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro", escribió la actriz en Instagram. Con una sonrisa, todo es más fácil. Fuente: (Clarín).-