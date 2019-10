Ex Gran Hermano jugó al límite con fotos de alto voltaje

Al margen de no estar actualmente en televisión ni participar de espectáculos de referencia, Marian Farjat se las arregla para no pasar desapercibida.La ex Gran Hermano, sostuvo hace un tiempo que debió desprenderse de un auto importando porque el bolsillo la venía apretando.Sin embargo, da la impresión de que más allá del aspecto económico, que supuestamente le resultaba un tanto apremiante, la ex "hermanita" no se priva de darse sus buenos lujos. No se sabe si el dinero que obtuvo por el Audi fue el que invirtió para concretar el viaje, pero lo cierto es que se fue a nada menos que a Ibiza, a disfrutar del calor y de las playas europeas.Desde allí, fiel a su costumbre de jugar al límite, Farjat subió a las redes sociales unas fotos muy jugadas. Sobre un yate, navegando en las transparentes aguas españolas, la ex de Brian Lanzelotta se posicionó frente a la lente y al momento de producirse el "clik" se quitó el corpiño.