Agustina Cherri mostró la primera foto de su hija recién nacida

La actriz, Agustina Cherri se convirtió en mamá por tercera vez de Alba Vera, fruto de su relación con Tomás Vera. La beba nació el martes 1º de octubre, pero decidió dar la noticia a sus seguidores este jueves en su cuenta oficial de Instagram."Alba Vera, Nació el 1/10/2019. Gracias a nuestro Obstetra Diego Halle por acompañarme una vez más, a Verónica nuestra Partera, mi gran Guía de este viaje, a todo @comparto_net y a todos los que nos pensaron en estos días.. Alba, mamá y papá se van casa a reencontrarnos con los hermanos!", escribió Agustina junto a una tierna postal.Cherri tiene otros dos hijos, Muna(10) y Nilo (7) junto al actor Gastón Pauls, con quien mantiene una "excelente relación" luego de la separación.Hace unas semanas, la actriz dio una entrevista y contó que quería un parto "respetado" y "en libertad". "Espero un parto respetado, pero en las clínicas, en el que no hay intervención alguna salvo que sea estrictamente necesario. Acompañan el proceso, pero en temas como anestesia o episiotomía sólo se recurre si hace falta. Si yo estoy bien con el dolor y me la banco no me van a poner anestesia porque si",Por otro lado, la ex Chiquititas está en pareja hace cinco años con el músico y conviven hace cuatro. Cherri, reveló que la búsqueda de su tercer hijo "llegó más rápido de lo que creían". "Después de 10 años de tener a mi primer hijo, soy otra mujer. No digo que ahora sea mejor o peor, sino diferente. Empezamos a buscar un hijo y se dio enseguida. Dijimos ¨este año vamos a buscar a nuestro hijo¨ y así, en el primer intento, llegó. Después de cinco años de relación, con casi cuatro de convivencia, vino la beba", afirmó.Según se supo, tanto Agustina y la pequeña Alba se encuentran en perfecto estado y en pocas horas ya podrán estar en su casa junto a sus dos hermanos mayores, publica Paparazzi.