Lanata anunció que se aleja de la televisión y la radio durante este año

El periodista Jorge Lanata, tomó la determinación este jueves de alejarse por lo que resta de 2019 de la televisión y la radio, por recomendación de sus médicos, para poder dedicarse a su salud, tras una serie de internaciones por las que atravesó este año.Así consta en un comunicado que difundió la Fundación Favaloro en la que se atiende que establece que "si bien ha presentado una evolución favorable de su trasplante renal, requiere de un abordaje enérgico y multidisciplinario de sus enfermedades asociadas".En este sentido, los médicos de Lanata recomendaron "un tratamiento intensivo de su obesidad y diabetes que requiere de una reducción temporaria, pero significativa, de su actividad laboral".El periodista dejará así sus programas de tevé Periodismo para todos y Hora 25 y su ciclo radial Lanata sin filtro.Lanata grabó un video para anunciarles a los televidentes y oyentes su alejamiento temporal: "las personas que me cruzo, todo el tiempo me dicen 'cuidate, cuídate, cuídate'. ¿Saben qué? Les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, pero tengo un montón de enfermedades asociadas. (?) Me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer por la pantalla del 13".Tras su trasplante de riñón en 2017, Lanata enfrentó este año cuatro internaciones. En junio, luego de ser internado por un cuadro hipertensivo, se reveló también que padecía gripe A.Luego, sufrió una caída en su casa que lo obligó a usar un bastón. En otra oportunidad tuvo un fuerte golpe en las costillas. En tanto, la semana pasada volvió a protagonizar una caída de espaldas en el piso de la radio.