Espectáculos

Vía Instagram

Jueves 3 de Octubre de 2019

Wanda Nara publicó una foto sin maquillaje pero con mucho escote

"Buen día Milano, no make up today", expresó Wanda desde su cuenta de Instagram al postear una foto recién levantada de la cama. Para sus seguidores no pasó desapercibido el osado escote de la musculosa.