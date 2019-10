Nicole Neumann contó qué la enamora de un hombre

"Me enamora el tipo con ese clic en la piel. Esa energía en el roce que no es tan frecuente. Que no se achique porque tengo un nombre o porque trabajo en un medio en el que todo se hace público. Preferiría a aguien que haga en su vida algo interesante que dispare mi admiración, me alejo de los que se sienten atraídos por la cámara".En la revista " Gente", Nicole Neumann habló de los tips que necesita para enamorarse. "No quiero ser la capitana natural de la relación, necesito contención y protección, pero a la vez que me sepa decir, ´Nikki, bajá un toque´. Pasé mucho tiempo reprimida, sin alas. Soy muy intuitiva, con solo cinco minutos de charla puedo darme cuenta de quién es y qué siente la persona que tengo enfrente", expresó la modelo.Por último, cerró: "Siempre tendré resto para el amor. Nada me gusta más que sentirme enamorada, sin embargo, reconozco que aún estoy precavida, como blindada, demasiado selectiva con quien se acerca. Nadie me quita esa ilusión, soy una eterna soñadora. Sigo soñando con el Príncipe Azul, con un compañero de vida; mientras tanto, estoy íntima de mi soledad. La recibo y disfruto".