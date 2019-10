Ailén Bechara habló del momento en que "colapsó" y "enloqueció"

A un año y tres meses de dar a luz a Francisco, Ailén Bechara (29) reflexionó sobre la maternidad, confesó las crisis que transitó durante los nueve meses de gestación y post parto."¿Cómo estás llevando la maternidad, la familia?", le preguntó Ángel de Brito a la participante del Súper Bailando 2019, que asistió a Los Ángeles de la Mañana acompañada por su madre, Mimi."Yo, bien. Al principio no, enloquecí. Mi mamá me me decía: "Ailen, calmate. Todo se va a acomodar". Yo estaba loca. Pero todo se acomodó. Palabras sabias de mamá. Estaba loca por todo el proceso del embrazo. Además, yo estaba sensible. Uno se pone una coraza y a trabajar. Los hormonazos eran en mi casa, y cuando nació Fran, no te quiero ni contar. Fue peor. Al bebé lo amo. Era conmigo, como mujer", contó Bechara, con franqueza.Luego, Ailén contó que tras el nacimiento de su hijo se sintió desorientada a nivel personal y profesional: "Me encontraba colapsada, perdida con mi vida. No la pasé bien. Y con respecto a mi trabajo, no es que tenía que volver a la oficina o tenía un trabajo fijo. Yo me quedé a la deriva, viendo qué hacer".