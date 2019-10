¿Tocan Los Palmeras en la final de la Sudamericana?: Las versiones cruzadas

Ayer por la tarde empezó a correr el rumor que Los Palmeras tocarían en la final de la Copa Sudamericana. No es una locura pensarlo sabiendo que hay un equipo santafesino en la final y que habrá miles de santafesinos dentro del estadio. Además el grupo siempre mostró una gran afinidad con el Club Colón de Santa Fe incluso grabó un disco para el ascenso de los sabaleros.El rumor iba acompañado con un par de audios donde, supuestamente, uno de los organizadores del evento invitaba al grupo para ser parte de la gran final en La Nueva Olla de Asunción en Paraguay.Esta mañana, la cuestión cambio. Algunos allegados al grupo afirman que no hay nada seguro y que esa invitación todavía no fue oficializada.La gran pregunta es: ¿Estarán Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana?. No hay nada concreto. Lo cierto es que desde las dos partes están avanzando en las negociaciones para saber si los hinchas de Colón disfrutarán de algunos temas del emblemático grupo santafesino.El cantante de Los Palmeras, Cacho Deicas, aseguró aque desde Conmebol aún no recibieron invitación para tocar en la final de la Copa Sudamericana a disputarse el 9 de noviembre en Paraguay."Somos todos de Colón y quisiéramos estar ahí pero tenemos compromisos en el sur del país antes de que se fijara la fecha del partido. Es muy imposible aunque tengamos ganas de estar allá", sostuvo Cacho