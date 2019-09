"12 Monos" presenta su nuevo disco: Colabora el cantante de "No Te Va Gustar"

En el marco de la gira por la capital mexicana, la banda presentará en todas las plataformas musicales (Spotify, Apple Music, Youtube, Deezer, etc) el nuevo disco de estudio producido por Martín "Moska" Lorenzo de Los Auténticos Decadentes, y que cuenta además con importantes colaboraciones de músicos reconocidos a nivel internacional.En el nuevo sonido de este álbum, dónde se incluye el acordeón como emblema de la música del litoral, se resaltan los orígenes de la banda con una fuerte identidad.Con tintes de la música de nuestros hermanos charrúas,Conceptualmente, "Charquito de Agua" es la visión de algo pequeño que sueña con ser grande, un charquito, que espera la lluvia para crecer, un niño que busca una mirada de amor, que aunque las adversidades lo impiden, su ganas y su esperanza nunca claudican, por ese sueño, el sueño de ver en su cara una sonrisa dibujada.Perdido feat. Dr. Shenka de Panteón Rococó (México)Charquito de agua feat. Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar (Uruguay)Parece feat. Martín Pampiglione de Los CaligarisJuan del Gualeyán feat. Rubén Cuestas y Beto BahlMi último trago feat. Martín Moska Lorenzo de Los Auténticos DecadentesTodos los colores feat. Cóndor Sbarbati y Dani Suarez (Bersuit)Es de los dos (acústico)Soy GardelMade in ParanáSobre la arena feat. Gabi Zonis (Paraná)