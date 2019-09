Tildó de "despechada" a Nannis y dijo que en la farándula "se vende mucho humo"

En el ambiente artístico hay quienes opinan respecto de la separación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Una de ellas fue la recién casada Mónica Farro, quien alguna vez también fue víctima de violencia de género y lejos de esquivar el tema se lanzó a dar su punto de vista.



"No sé puede creer, hasta hace un tiempo era la vida feliz. La farándula vende mucho humo porque nada de lo que pasa es verdad absoluta. Hay que ver como se usa la violencia de género. Si es por el despecho. . . Mariana tuvo muchos años para hablar", manifestó la uruguaya.



"¿Ahora que estas despechada y mal hablas? Cuando a mí me pasó, en la intimidad, todo el mundo lo sabía y yo no decía que éramos felices", recordó.



En esa línea, la vedette uruguaya continuó refiriéndose al tema: "De repente, a Mariana Nannis esa vida se le cayó y lo cuenta. A mí no me cierra: está bien que lo haga, pero es como para ca. . . la vida al tipo".



Y terminó: "Si él es una m. . . por qué no lo contaste antes de que te separes o de que salga con una mina. La violencia de género mal usada ca. . . al resto. Muchos dicen " sufrí violencia de género porque me gritan", es diferente a qué te ca. . . a trompadas. Yo viví lo peor".