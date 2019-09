Guillermina Valdes reveló el entrenamiento que cambió su "cuerpo y energía"

A los 42 años, Guillermina Valdes detalló el entrenamiento que marcó un antes y un después en su vida. "Lo descubrí a los 36 años, cuando nació mi cuarto hijo y desde entonces forma parte de mi estilo de vida. Siempre hice actividad física pero este entrenamiento cambió no solo mi cuerpo, sino también mi nivel de energía y movilidad en el día a día. Combina trabajos de fuerza y ejercicios de alta intensidad", comenzó explicando Guille junto a una foto luciendo su marcada silueta.Y detalló cuáles fueron los resultados: "Además de lo estético, piernas y zona media fuertes; y adiós a los dolores de espalda y de cabeza". Además, le agradeció al "responsable" de este cambio: "Se llama Ezequiel Rearte. Pero no lo puedo arrobar porque, aunque resulte difícil de creer, es una persona de muy bajo perfil que escapa a las redes sociales".En el blog de GUIV, su marca de productos para el cuidado de la piel, retomó el tema y remarcó cuál es la característica principal de su entrenamiento favorito: "Se basa en el entrenamiento de fuerza de todo el cuerpo y no de ejercicios aeróbicos. ¡El ejercicio aeróbico está sobrevalorado!".