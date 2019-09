Abel Pintos dijo que no le molestan las especulaciones sobre su sexualidad

Durante los 25 años que lleva de carrera, Abel Pintos (35) mantuvo en reserva las cuestiones vinculadas a su vida amorosa y sentimental. Sin embargo, pocos días atrás la revista Pronto lo colocó en su portada y anunció su supuesto romance con Mora Calabrese (31), una empresaria -madre de una nena- que conoció en 2013 en un show que brindó en Chaco. "La novia secreta de Abel Pintos", tituló el semanario con una foto de Abel abrazado a la joven, con quien tendría una relación de pareja, con idas y vueltas, hace seis años.Esquivo a dar detalles íntimos, el artista habló con Clarín.com de su profesión y le puso el pecho a las consultas referidas al amor. Incluso habló de las especulaciones sobre su sexualidad."Si nunca se te vio con una mujer, Abel Pintos es gay. Pero si aparece una foto tuya en una revista, abrazado a una chica, es un artilugio publicitario para el próximo show. ¿Cómo manejás eso?", le preguntó el periodista. Y Pintos contestó: "No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas. Conozco bien las dos opciones que has dicho. Se han dicho, y a mí no me molestan porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar".Consultado sobre si le molestó que se difundieran fotos suyas junto a Mora, agregó: "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso. Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque, aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, yo siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios".