Fuerte cruce entre Nicole Neumann y SolPérez por la presentación de Jimena Barón

Las palabras elegidas por el conductor cordobés Andrés Manzur para anunciar que Jimena Barón estaba próxima a salir a escena en el evento que se realizó en Villa Carlos Paz por el Día de la Primavera, no solo no fueron las correctas, sino que lo convirtió en el blanco de críticas por el tinte machista que imprimió en su presentación.Debatiendo sobre el proceder de Manzur en Nosotros a la Mañana, Nicole Neumann sorprendió con su postura, próxima al pensamiento del conductor cordobés. "¿Pero ella no tiene un tema que se llama QLO?", se preguntó la panelista.Y continuó: "En algún punto siento que el conductor está tomando lo que ella vende. Hace poco en una historia (de Instagram) dijo que si quieren ver su culo, vayan a ver su Instagram. Ella habilita eso, no es que se ofende. Si fuera La Princesita se súper ofendería con esto"."Jimena lo vende y lo habilita ella misma. Es lo que ella presenta. En otra persona lo hubiera tomado súper ofensivo, pero como es lo que ella vende, él se agarró de eso. No queda bien, yo no lo hubiera hecho y me parece horrible, pero ella no acusó recibo, fue el público. Pero sí, suena fuerte", sentenció.Fue Sol Pérez quien saltó en defensa de la cantante y salió con los tapones de punta contra Nicole Neumann, quien había dicho que las palabras del animador presentando el "culo de Jimena Barón" tienen que ver con "lo que vende" la creadora de "La cobra"."La verdad que me pareció mal. Había un montón de otros artistas y no los presento así. Nunca dijo: '¿Quién le quiere ver el c. a Los Caligaris?'. Me parece que uno puede mostrarse como quiera. Jimena no vende nada, se muestra como a ella le gusta. Es una equivocación decir que alguien se vende. Ella se muestra como quiere, como le gusta, como le hace feliz. Es una de las artistas más escuchadas en Spotify. Ella muestra lo que tiene ganas de mostrar. La tiene que presentar como una artista, como presento a todos los demás", inició Pérez en Involucrados.En cuanto a las palabras de la modelo, respondió: "Lo de Nicole es una aberración. Si recorremos su Instagram ella también sube fotos en topless, sin bombacha, que está muy bien pero entonces entendemos que ella también se está vendiendo. Habría que preguntarle qué vende ella en las redes cuando se saca fotos en bolas. '¿Que vendés Nicole Neumann? ¿Qué precio te pusiste?'"."El error es pensar que se está vendiendo. Nadie se vende en redes sociales, yo no me vendo. La poco inteligente es Nicole, no Jimena Barón", concluyó al respecto.