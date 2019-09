Pampita sorprendió al develar qué parte de su cuerpo critican sus seguidores

Despampanante. Así se muestra Pampita en cada aparición en televisión, evento al que se presenta o foto que sube a las redes sociales. Sin embargo, además de la interminable lista de piropos que recibe, la modelo también es blanco de los heaters.Así lo contó la propia jurado del Súper Bailando en Pampita Online, el programa que conduce por Net TV: "A mí me critican las orejas muchas veces porque me gusta el pelo bien tirante y cuando estoy en ShowMatch empiezan a decirme por las redes 'ay, tápenle las orejas'. No sé qué les pasa, no tengo tan malas orejas jajaja. Pero les molesta que se vean las orejas porque después lo veo escrito en los comentarios".Luego, Carolina Ardohain reconoció que no le significa nada leer ese tipo de posteos en su muro: "Yo me mato de risa, ¿cómo se van a fijar en eso? Igual me voy a seguir haciendo rodetitos porque me encanta".Por último, Rocío Guirao Díaz intervino y expuso un análisis sobre lo importancia de cuidar las palabras: "¿Qué pasa si se lo decís a alguien que tiene ciertas inseguridades o que ha tenido problemas de alimentación de chica, o algún trastorno? Vos no sabés a quién le estás diciendo eso", cerró la panelista, tajante.